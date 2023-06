Strage lago Maggiore, uno "Stato canaglia" voleva diffondere un nuovo virus

Strage lago Maggiore, la pista dei pericolosi macchinari farmaceutici

Sulla strage del lago Maggiore, costata la vita a quattro persone a causa del naufragio della barca sui cui viaggiavano, la verità non è ancora emersa. E trattandosi di agenti dei servizi segreti è difficile risalire a cosa ci fosse davvero dietro a quella missione congiunta tra i servizi segreti italiani e del Mossad. Oltre allo scambio di file tra gli 007 dei due Stati, ora spunta la pista "sanitaria". Il Corriere della Sera racconta di una missione per la sicurezza di Israele condotta in Piemonte e Lombardia insieme all’intelligence italiana. Il nome è "anti-proliferazione". E serve a fermare che agenti di altri paesi si approprino di macchinari, tecnologia e ovviamente armi. In questo caso, spiega il quotidiano, l’avversario comune degli 007 italiani e israeliani è un paese del Medio Oriente che non viene nominato.

Qualche anno fa - prosegue il Corriere . ce ne era stata un'altra tra Italia e Svizzera. Serviva a intercettare apparecchiature farmaceutiche prossime a passare attraverso aziende di diversi paesi. La destinazione finale era un centro di ricerca di sui vaccini, impegnato nel programma di sviluppo di tossine batteriologiche di uno "Stato canaglia". Di certo c’è che la barca era omologata per 15 persone ma ce n’erano 23. L’ipotesi è quella di una spedizione del Mossad con l’appoggio degli italiani. E vincolata alla presenza dello skipper e di sua moglie, la russa Anna Bozhkova, 50 anni, una delle vittime insieme agli agenti Tiziana Barnobi e Claudio Alonzi, 53 e 62 anni, e all’ex Mossad Shimoni Erez, anch’egli di 53 anni.