Stragi ‘93, inchiesta sui mandanti. Marcello Dell’Utri sceglie il silenzio

Dell’Utri è indagato dalla Dda e nei giorni scorsi è stato perquisito dagli investigatori nella sua abitazione e nell'ufficio a Milano

Marcello Dell’Utri era atteso a Firenze questa mattina, 18 luglio, per riferire davanti ai pm e ha fatto sapere agli inquirenti fiorentini che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi in procura era fissato l’interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, condotta dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, dal facente funzioni Luca Turco e dal sostituto Lorenzo Gestri. Ma l’ex senatore di Forza Italia non si è presentato. Ha scelto il silenzio: tramite il suo avvocato ha mandato una comunicazione avvisando che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.