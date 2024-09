Strangolata da un pitone mentre lava i piatti, donna salvata dopo due ore

Strangolata da un pitone, una donna di 64 anni è stata salvata dopo essere stata aggredita da un pitone reale. Il serpente l'ha attaccata alle spalle mentre la signora lavava i piatti

Sono la fobia di milioni di persone: i serpenti. E proprio un rettile di 20 metri è stato il protagonista di un attacco degno di un film horror. Un pitone reale ha attaccato una donna di 64 anni è stata aggredita. Il serpente ha tentato di strangolarla con una morsa paurosa. La donna è rimasta intrappolata nelle spire del rettile per due ore e soccorsa viva due ore dopo.

E' successo a Samut Prakan, una provincia a sud di Bangkok, nella casa della vittima di nome Arom Arunroj, 64 anni. Ai media thailandesi ha raccontato che stava lavando i piatti verso le 20.30 quando all'improvviso ha sentito qualcosa morderle la gamba. "L'ho guardato ed era un serpente", lungo quattro metri, pesava sui 20 chili, e ha morso più volte la sua preda.

Arom ha detto di aver provato a combattere il serpente e di aver gridato aiuto, ma nessuno l'ha sentita. A un certo punto ha afferrato la testa del serpente nella speranza che la lasciasse andare, "ma non l'ha fatto, anzi ha continuato a strangolarmi". Un vicino alla fine ha sentito le sue richieste di aiuto e ha chiamato per chiedere assistenza alle 22, hanno riferito i media thailandesi.

Circa 12.000 persone sono state curate per morsi di serpenti e animali velenosi in Thailandia nel 2023, secondo l'Ufficio nazionale per la sicurezza sanitaria del Paese. Secondo i dati governativi, l'anno scorso 26 persone sono morte per morsi di serpente. Un pitone ha morso un uomo al testicolo nella stessa provincia il mese scorso mentre era seduto sul water, al secondo piano della sua casa. Ha afferrato il serpente per impedirgli di scappare in casa e ha cercato di tirarlo fuori, colpendogli la testa con la mano e uno scopino, finchè un vicino non ha risposto alle sue chiamate di aiuto.