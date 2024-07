Stupro a Caivano: condanne a 9 e 10 anni per tre dei sette minorenni coinvolti

Dopo le condanne ai due maggiorenni del 5 luglio scorso, oggi arrivano quelle a tre dei sette minori coinvolti nello stupro di Caivano: due a 9 anni e l'altra a 10

Tre dei sette minorenni coinvolti negli stupri di Caivano (Napoli), una serie di abusi avvenuti la scorsa estate ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni, sono stati condannati. Due asolescenti dovranno scontare una pena di 9 anni di reclusione, mentre il terzo di 10 anni. È questo il verdetto del giudice del tribunale per i minorenni di Napoli Anita Polito, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. La sentenza è giunta al termine di una breve camera di consiglio. Il 5 luglio, pene tra 9 anni e 10 anni e otto mesi di reclusione, erano state invocate dal pm Claudia De Luca. Lo stesso giorno erano stati condannati a 12 anni e 5 mesi e 13 anni e 4 mesi due maggiorenni coinvolti nelle violenze, ovvero Giuseppe Varriale e Pasquale Mosca.

Cos'era successo nel Parco Verde di Caivano

Circa un anno fa, due cuginette di 10 e 12 anni erano state abusate sessualmente da un gruppo di ragazzini nel Parco Verde di Caivano. Secondo le ricostruzioni, erano state portate in un capannone in cui il branco (composto da 7 minorenni e 2 maggiorenni) le aveva violentate. Con la denuncia della famiglia era iniziata la vicenda giudiziaria ancora in corso e che ha portato alla luce un quartiere degradato e in estrema difficoltà. Non solo le due cuginette, ma altri casi di cronaca nera avevano scosso Caivano come quello di Fortuna Loffredo, 6 anni, violentata e fatta cadere da un terrazzo all'ottavo piano, o del piccolo Antonio, 4 anni, precipitato da un balcone. Il governo Meloni aveva agito prontamente con un decreto, il Decreto Caivano appunto, ora diventato legge, contro il disagio giovanile, la povertà educativa, la criminalità minorale e la tutela della sicurezza dei minori in ambito digitale.