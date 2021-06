Stupro di gruppo a Siena su una 21enne. Coinvolto anche Portanova del Genoa

Un caso di stupro di gruppo travolge anche il calcio. La denuncia di una 21enne di Siena, infatti, ha coinvolto anche Manolo Portanova, un centrocampista della Nazionale Under 20, in forza al Genoa. La studentessa - si legge sul Corriere della Sera - ha denunciato di essere stata abusata durate una festa in un appartamento di Siena. Sono partite subito le indagini e sono stati individuati i presunti responsabili. Ai domiciliari finiscono tre giovani ventenni, due sono fratelli, mentre un minorenne di 17 viene denunciato alla Procura del Tribunale dei minori di Firenze.

Nel gruppo dei presunti stupratori - prosegue il Corriere - salta fuori anche il nome di Portanova, centrocampista del Genoa (figlio di Daniele, ex difensore di Messina, Napoli, Bologna), una promessa del calcio italiano che era stato convocato anche pochi giorni fa a Coverciano nella partita che la nazionale maggiore aveva disputato con l’Under 20 in vista degli Europei. Portanova è ai domiciliari come altri due giovani e lunedì sarà interrogato. Gli investigatori stanno cercando i video del presunto stupro. Accertamenti simili anche sul cellulare della ragazza che ha denunciato le violenze. Il presunto stupro sarebbe accaduto la scorsa settimana e la squadra mobile ha già stilato un elenco di «persone informate sui fatti» che nelle prossime ore saranno ascoltate.