SummerTour RadioDeejay, tra cicche di sigarette accese in pineta e spazzatura

Vertical Summer Tour di Bilboa e Radio Deejay a Paestum, doveva essere tutto ecologico e invece è...

La mattina del 14 agosto ci aggiriamo tra la spazzatura e la sabbia della spiaggia di Paestum-Capaccio, dove è appena passato il Vertical Summer Tour di Bilboa, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay. Con un signore anziano del luogo proviamo a raccogliere la plastica sparsa tra resti di ogni tipo lasciati a ridosso del mare, persino tre infradito marcate Bilboa e poi bicchieri, lattine, fazzoletti, cicche di sigarette, strisce di cellophane da imballaggio, pallet di legno, spazzatura tra i gigli delle dune protetti, resti di plastiche finiti tra le onde. “Anche l’anno scorso era uno schifo così”, ci spiega l’anziano: “sono venuto apposta per vedere”. Finiamo di raccogliere e sistemiamo l’ombrellone dove dalla sabbia emergono meno “optional”.

Il 12 e 13 agosto il Vertical Summer Tour ha preso possesso con dj, promoter, ragazze immagine, animatori e musica a tutto volume, della spiaggia libera nella località Laura tra il lido Brigantino e il lido Mediterraneo. Zona incantevole nella provincia di Salerno, per il mare pulito, bandiera blu di Legambiente, spiaggia con sabbia fine e dorata che si alza gradualmente a ridosso di una pineta talmente bella da sembrare un paesaggio lunare. Tutto poco distante dai magnifici templi dell’epoca della Magna Grecia, sito archeologico Unesco, unico al mondo per i suoi tre capolavori.

“Il Vertical”, ha spiegato Flavio Gallarato nei vari comunicati stampa mandati alle redazioni locali, patron e organizzatore dell’evento e CEO di Event’s Way (agenzia di comunicazione torinese), “vuole sempre di più essere sostenibile e quindi abbiamo modificato varie parti del villaggio con cabine in legno che richiamano l’estate italiana che tutto il mondo riconosce. Abbiamo eliminato la plastica e faremo della raccolta differenziata un nostro ‘must’”. Per fortuna, pensiamo.

Nel tardo pomeriggio del 13 agosto eravamo in spiaggia anche noi, nelle vicinanze. A un certo punto decidiamo di lasciare il lido, andando a prendere l’automobile. Davanti a noi cammina un gruppetto di animatori e animatrici del Vertical Summer Tour, l’outfit arancione della crew inconfondibile, stessi colori, stessa divisa, auto griffata dello sponsor Bilboa, giovani pieni di entusiasmo anche se un po' stanchi a fine giornata, che camminano al ritmo della hit dell’estate, chi agitando un cocktail in una mano e la sigaretta nell’altra, chi segna il tempo a ritmo con le braccia in alto.

Noi dietro di loro, lungo la pineta in cammino verso il parcheggio. Una delle ragazze davanti a noi butta il cocktail nel cestino e poi, voilà, lancia la cicca della sigaretta accora accesa a terra nella pineta che è un tappeto di aghi secchi. Siamo un po' distanti ma non così tanto e quasi increduli la spegnamo in tempo. Una persona che è con me si avvina al gruppo di animatori che è appena entrato nel Suv Bilboa e in modo gentile fa presente alla ragazza che ha fatto un gesto pericoloso da evitare per l’incolumità di tutti e del posto. I ragazzi restano tutti paralizzati, eccetto una del gruppo che reagisce con un sorriso a stampo. “Grazie signora!” Come a dire: e vabbé ci hai fatto notare sta cazzata che abbiamo fatto, comunque non ci rompere.

Restiamo interdetti: il bicchiere di plastica nel cestino, la sigaretta nella pineta. Boh!! Forse serve un cartello che esplicitamente spieghi che d’estate c’è il rischio incendi se fumi una sigaretta dove c’è della vegetazione, prati o boschi secchi? Anzi che c’è la quasi matematica certezza che prenda fuoco tutto, anche il Bilboa Village. Non è che l’ecologia è una materia del marketing che quando ce pare a noi, per fare tanti soldi e tanta festa, rompe le barriere della fisica.

Non sappiamo di chi era il compito di pulire la spiaggia dopo l’evento, del Comune o degli organizzatori, ma quanto visto suscita più di una riflessione e non molta simpatia sull’uso strumentale della tutela dell’ambiente come un vestitino green che si indossa all’occorrenza. In realtà “sotto il vestito niente”. Resta lo scempio e tanta inconsapevolezza in un luogo storico che dovrebbe essere rispettato per quanti morti ha visto. Su quella stessa spiaggia e in quella pineta, precisamente 80 anni fa sbarcarono migliaia di altri giovani, americani, approdati in Europa per liberarla dai nazisti. La pineta è sopravvissuta allora e sopravvive oggi.

Il 15 e 16 agosto il Bilboa Vertical Summer Tour 2023 si è spostato a Sciacca in Sicilia e il 18, 19, 20 agosto a San Vito Lo Capo. Buon Vertical Summer!