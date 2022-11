Suor Cristina si toglie il velo e cambia vita: "Faccio la cameriera in Spagna"

Suor Cristina, addio al velo: “Ora sono Cristina Scuccia e faccio la cameriera in Spagna”

“Se sono quella che sono oggi è anche grazie a Suor Cristina. Ho fatto un percorso difficile e lungo, ma oggi ho il sorriso più forte di prima. Credo ancora di più nella vita e in Dio, perchè Dio è vita. La fede non è andata via”. Suor Cristina, ex star di The Voice, vincitrice dell'edizione 2014, torna sul piccolo schermo e raconta per la prima volta la svolta più importante della sua vita: l'addio ai voti e l'abbandono della carriera da consacrata.

Nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, in una lunga e intima intervista rivela i dettagli più importanti di questo cambio di passo: “Ora sono Cristina Scuccia e faccio la cameriera in Spagna. Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione".

Non nascondendo i tormenti interiori e i momenti "no". “Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un senso di gratitudine, ma la mia è stata una scelta di coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa", racconta Scuccia.

Ora però la suora con la voce più famosa d'Italia si definisce una persona felice. "Per me non è stato facile. The Voice ha aperto la strada a un mio cambiamento di crescita. La paura di deludere mi intrappolava, ma ho avuto il coraggio di chiedere aiuto".

Cristina Scuccia nata nel 1988 a Vittoria e cresciuta a Comiso, in provincia di Ragusa, ha emozionato e sbalordito il pubblico fin dall'audizione per il talent show The Voice of Italy presentando la cover di "No One" di Alicia Keys e ottenendo con il video dell'esibizione più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. Nel corso dell'edizione del talent show di Rai 2 che l'ha vista trionfare, ha duettato con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue.

Suor Cristina, ex star di The Voice canta "No one" di Alicia Keys: GUARDA IL VIDEO