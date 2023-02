Superenalotto, centrato il "6" da 371 mln di €. La vincita più alta al mondo

Superenalotto, 90 schedine vincenti: ad ognuna vanno 4 mln di €

Il Superenalotto in Italia entra nella storia, è stato centrato il "6" dei record ieri sera, vinto il jackpot più alto al mondo: 371 mln di €. La sestina vincente è arrivata attraverso la "bacheca dei sistemi", ad ogni schedina fortunata sono stati assegnati 4 milioni di €. Ecco la combinazione vincente: 1,38,47,52,56,66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23. Quella di ieri sera è stata la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. Il 6 mancava all'appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo. Nei suoi 25 anni di storia, il Superenalotto ha distribuito in totale 125 jackpot, diventando in un quarto di secolo un fenomeno popolare in tutta Italia.

Nelle prime 5 vincite, in tre casi la sestina dei sogni è stata realizzata con una sola schedina da 2 o 3 euro. Tra le regioni più premiate la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall'Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Immediatamente è partita la caccia ai vincitori, ma questa volta la fortuna non ha premiato un singolo luogo, le schedine risultano distribuite in tutta Italia e le tabaccherie fortunate sono pronte a brindare a champagne, una percentuale della vincita, come da regolamento la incasseranno anche loro.