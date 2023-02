Sisal, nuovo record SuperEnalotto: il Jackpot vale € 371 milioni

Sisal, SuperEnalotto conquista il primato mondiale: è caccia al Jackpot da sogno da 371 milioni di euro

In Italia è caccia al Jackpot da sogno, fiato sospeso per l'estrazione di giovedì 16 febbraio dopo la vincita del Powerball, realizzata la scorsa settimana nello stato di Washington. Il SuperEnalotto ha infatti raggiunto un nuovo record: il Jackpot ammonta a un valore di oltre 371 milioni di euro, conquistando il primato mondiale in quanto i premi delle altre lotterie risultano avere valori molto inferiori.

Si insegue la sestina vincente del SuperEnalotto dal 22 maggio del 2021, quando furono assegnati 156,2 milioni di euro a Montappone. Da allora, estrazione dopo estrazione, il Jackpot SuperEnalotto ha raggiunto e superato il suo record assoluto di 209,1 milioni di euro, vinti a Lodi il 13 agosto 2019. È stato questo, infatti, il Jackpot più alto assegnato ad oggi nella storia del SuperEnalotto, lunga ben 25 anni.

Occhi puntati, quindi, sulla prossima estrazione di giovedì 16 febbraio per scoprire se sarà centrata la sestina vincente, che aprirà un nuovo capitolo nella storia di SuperEnalotto e di tutti gli italiani affezionati al gioco.