Tari azzerata per chi adotta un animale al canile

Alberobello, il Comune pensa di azzerare la Tari a coloro che salvano un animale dal canile

Ad Alberobello sarà possibile ricevere l'azzeramento della Tari se si adotta un animale domestico al canile. La proposta del sindaco Francesco De Carlo ha l'obiettivo di aiutare le famiglie a risparmiare per allargare la famiglia fornendogli maggiori risorse per poter gestire il nuovo arrivato. Il regolamento entrerà in vigore solo dopo l'approvazione del Consiglio comunale ma già oggi si può usufruire dell'esenzione adottando un cucciolo.

Un provvedimento simile in realtà era già stato adottato in passato anche da altri Comuni. La stessa esenzione, ad esempio, è stata introdotta nel 2018 a Locorotondo e nel 2018 a Bisceglie, dove era previsto un sconto fino a 5mila euro sulle tasse comunali per chi adottava un cane che non fosse un cucciolo.