Tendono un nastro di traverso su strada: incidente evitato per poco. VIDEO

Settimo Torinese, gruppo di ragazzini tende un nastro di traverso su strada ad altezza uomo. Incidente evitato grazie all'intervento di un'automobilista. VIDEO

A Settimo Torinese, nella notte tra sabato e domenica, nei pressi del sottopassaggio ferroviario di via Leini, un gruppo di ragazzi ha tentato di ostruire il passaggio dei veicoli tendendo un nastro di traverso sulla carreggiata.

GUARDA IL VIDEO DELLA BRAVATA

Per fortuna non ci sono state conseguenze perché il primo automobilista che è passato nel sottopasso ha avuto la prontezza di accorgersene e di rimuovere il nastro. I ragazzi sono stati ripresi e le immagini sono la vaglio dei carabinieri. "Si tratta di un fatto grave che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori - fa sapere il Comune di Settimo - l'episodio è stato documentato e le immagini sono già in possesso dei carabinieri che hanno raccolto una denuncia e stanno procedendo per individuare i responsabili, in collaborazione con il Comune, visionando le telecamere di videosorveglianza pubblica".

Per loro sfortuna però un residente riprende tutta la scena dal palazzo di fronte. Il gruppetto - composto da ragazzi probabilmente minorenni - arriva nei pressi della rotonda e in pochi secondi monta il pericolosissimo ostacolo. A distanza si sente dire: "Veloce! Veloce!» e poi "Forte!". L'idea è quella di legare la corda bella stretta. Poco dopo, un membro del gruppo annuncia: "Macchina! Macchina! Via! Via!" e i ragazzini se la danno a gambe. Un giochino rischiosissimo: la corda era legata a un cartello stradale e a un palo. Se un'auto fosse arrivata a tutta velocità, senza vedere l'ostacolo, avrebbe potuto buttare giù tutto. Senza contare gli eventuali feriti. Per fortuna, nessuno si è fatto male.