Terremoto Abruzzo, le nuove scuole sono già marce: "Ci piove già dentro"

Arrivano oltre 90 milioni di euro per l'adeguamento o il miglioramento sismico di 41 tra caserme e altri edifici del Demanio danneggiati dal terremoto del 2016-2017 del Centro Italia. Lo prevede una nuova Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini. Gli edifici oggetto degli interventi (che comprende 24 opere previste nell'elenco delle Opere Pubbliche oltre a 17 nuove opere finanziate con 42,3 milioni di euro aggiuntivi), si trovano nei comuni di Camerino, Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Visso, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Ascoli Piceno, San Severino Marche, Montemonaco, Castignano, Tolentino, Accumoli, Amatrice, Cittaducale, Serravalle del Chienti, Rieti, Fiuminata, Norcia, Sant'Anatolia di Narco, Spoleto, Cerreto di Spoleto, Montereale, Sulmona, Teramo e Castelli.

Il sindaco di Isola del Gran Sasso: "Piove già dentro la nuova scuola"

Intanto, però, il Fatto Quotidiano rivela una vicenda imbarazzante. La nuova scuola media, donata questa dalla Protezione Civile, costata cinque milioni di euro, è già "marcia". Lo racconta Andrea Ianni, un ingegnere che lavora nei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, nel gruppo dell’università di Princeton per il progetto “DarkSide” per la ricerca sulla materia oscura dell’universo, ma anche il sindaco di Isola del Gran Sasso. “Quando piove fuori… piove anche dentro, è inconcepibile, vergognoso che accada in una scuola che ha visto i suoi primi studenti a gennaio 2020, siamo stati costretti a sistemare 7 o 8 secchi per raccogliere l’acqua che cola dal soffitto. Sembra fatto di cartapesta. È assurdo che una struttura così nuova e costata così tanto abbia un problema così grave… ”, dice al Fatto. “Quando ho contattato la Croce Rossa per denunciare il problema – conclude il sindaco – mi hanno risposto che sarebbe stato meglio evitare polemiche… vis to che ci hanno regalato anche un defibrillatore… ”