"Ti ammazzo a legnate". Anziani maltrattati,in una 'struttura lager' a Palermo

"Una Rsa lager", è questa la descrizione della struttura ospedaliera per anziani di Palermo finita nel mirino degli inquirenti. Quattro persone sono state arrestate per maltrattamenti, lesioni personali e violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le indagini sono state coordinate dal Dipartimento fasce deboli della Procura di Palermo. Il gip del capoluogo ha emesso un'ordinanza di arresti domiciliari per un amministratore e tre dipendenti di una onlus, accusati di aver maltrattato gli anziani ospiti della casa di riposo.

La Gdf: "Era un vero e proprio lager" Per il gip, "il ricorso a forme di violenza fisica e morale da parte degli indagati non ha assunto carattere episodico ma costituisce espressione di un consolidato modus operandi contrassegnato dal sistematico ricorso a forme di prevaricazione e sopraffazione nei confronti degli anziani ospiti, spinti fino ad atti di vile aggressione alla loro sfera di integrità fisica, oltre al loro patrimonio morale".