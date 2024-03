Tiktoker derisa in palestra perchè "cicciona": lo sfogo diventa virale. VIDEO

Sui social è diventato virale il video di una giovane tiktoker napoletana. "Mi hanno detto tutta la vita 'vai in palestra cicciona'. Poi ci vado ed è questo quello che succede", ha esordito Francesca con la voce rotta dal pianto.

GUARDA QUI IL VIDEO DI FRANCESCA

Nel video comparso sulll'account @laz3cca, Francesca si sfoga e dice: "In quella palestra non voglio mettere più piede". Ma cosa è successo a Francesca? Stando al suo racconto, mentre provava ad allenarsi è stata derisa da un gruppo di ragazzi. "Stavo sul tapis roulant e a un certo punto ho iniziato a sentire caldo. Sotto avevo un completino, quindi mi sono tolta la maglia. A un certo punto mi sono accorta che un gruppo di ragazzi mi guardava. Parlavano tra loro e ridevano. Sono sicura parlassero di me perché non c'erano altre persone". La giovane si è detta molto turbata, ma non vuole arrendersi e continuerà ad allenarsi altrove. Il suo timore, però, che una cosa del genere possa ripetersi è alto: "Ma è possibile che non ci sia un posto in cui stare tranquilla? Succede ovunque: al supermercato, all’università, sui social... Vorrei vivere la mia vita senza essere presa in giro".