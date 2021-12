Tiziano Renzi ricoverato, rinviato il processo per false fatture

Tiziano Renzi ricoverato, rinviato il processo che vede imputati lui, la moglie Laura Bovoli e un imprenditore per false fatture

L'udienza del processo d'appello che vede imputati Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, assieme all'imprenditore Luigi Dagostino per false fatture, e' stata rinviata al 26 aprile 2022 per legittimo impedimento. Tiziano Renzi, secondo quanto riferito al giudice da uno dei suoi difensori, l'avvocato Federico Bagattini, e' ricoverato da ieri all'ospedale San Raffaele di Roma. Presente in aula la moglie, Laura Bovoli e Dagostino. In primo grado, i coniugi Renzi erano stati condannati a un anno e nove mesi, Dagostino a due anni. Anche una precedente udienza era stata rinviata per impedimento di Tiziano Renzi.