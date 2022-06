Spende 15.000 euro per "diventare" un cane: "Era il sogno di una vita" - VIDEO

In giappone un uomo realizza con 15mila euro il sogno di diventare cane

Un giapponese da una vita sognava di diventare un cane, precisamente un collie, la sua razza preferita. Da pochi giorni, via web si vedono i video, dove ha realizzato felicemente il suo desiderio, a che prezzo? Per il costume ha speso due milioni di yen, al cambio quasi 15mila euro.

In particolare, l’uomo si fa chiamare da cosplayer canino Toko-San e da qualche settimana i sui video sono tra i più cliccati in rete. In uno lo vediamo entrare in scena dondolante, in un altro trotterella in una stanza e poi a volte si rotola sulla schiena, con una certa fatica, come per richiamare l’attenzione di un simulato padrone via web che dovrebbe grattargli la pancia.

Toko-San afferma: “Ho voluto diventare un collie perché rappresenta le mie dimensioni reali e poi i collie sono i miei cani preferirti. Grazie a loro sono riuscito a coronare il mio sogno”. Per confezionare il costume ci sono voluti oltre 40 giorni di lavoro. Ad eseguire la pelosa tutona è stata l’agenzia Zeppet che si occupa di produrre costumi per spot televisivi.

La rete ha ben accolto il travestimento, alcuni affermano che il travestimento di Toko-San dia risultati migliori che l’animazione in CGI per il cinema, ma a questi si aggiungono anche parecchi detrattori come un tizio che ha riassunto il suo giudizio in poche parole: “È la cosa più stupida vista in vita mia”.

Leggi anche: