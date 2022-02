Torino, gli studenti assaltano Confindustria: feriti tra le forze dell’ordine

Assalto degli studenti a Confindustria durante le proteste di Torino

Questa mattina a Torino il corteo di studenti ha tentato l’assalto alla sede dell’Unione Industriali. Durante l’offensiva sono rimasti feriti sei carabinieri e un funzionario di polizia, per un totale di sette persone. Alcuni manifestanti, armati di pietre e bastoni, si sono staccati dal corteo e hanno forzato il cancello della palazzina di via Vela. Intanto, gli studenti sono ripartiti dopo una breve assemblea davanti agli uffici del Miur di corso Vittorio.

Secondo gli organizzatori delle manifestazioni tenutesi in varie città, tra cui Torino, Milano, Roma e Napoli, oggi sono scesi in piazza 200 mila studenti, lanciando un segnale straordinario. “Le nuove generazioni hanno dato una scossa a tutto il Paese rompendo il giocattolo dell'unità nazionale del governo Draghi", dice Lorenzo Lang, segretario nazionale del Fronte della Gioventù Comunista (FGC), tra i promotori delle proteste.

Le proteste degli studenti hanno lo scopo di porre all’attenzione politica una questione molto chiara: “Il sistema dell'alternanza scuola lavoro è fatto di sfruttamento, assenza di diritti e sicurezza. Deve finire, bisognava aspettare i morti per capirlo? Non si può piegare la didattica alle esigenze delle imprese, non si può continuare col modello della scuola-azienda. C'è una generazione che ha capito che il suo futuro sarà di precarietà, sfruttamento assenza di diritti e non è disposta ad accettarlo senza dare battaglia", continua Lang.

In conclusione, ha affermato: “Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci sono vittime di un'Italia in cui muoiono tre lavoratori ogni giorno, e in cui si è deciso di mandare gli studenti a lavorare gratis nelle stesse condizioni. Strappiamo e diamo fuoco ai simboli di Confindustria perché sappiamo chi ha voluto una scuola modellata sugli interessi dei padroni".

