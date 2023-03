Torino, un giovane di 23 anni ha ucciso la madre a martellate

Una donna di 45 anni è stata uccisa a martellate dal figlio di 23 anni, non si conoscono le motivazioni

Tragedia familiare a Pinerolo (Torino) dove una donna di 45 anni è stata uccisa a colpi di martello dal figlio ventitreenne. Inutili i soccorsi sopraggiunti dopo l'aggressione: la donna non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno fermato e portato in caserma il ragazzo, per l'interrogatorio.

L’episodio é avvenuto in un appartamento in pieno centro a Pinerolo, dove risiede una famiglia di pachistani. A dare l’allarme è stato il marito della vittima. Quando la pattuglia dei vigili è arrivata nell’abitazione in via Sommeiller, gli agenti hanno trovato la donna a terra in cucina, il giovane aveva ancora il martello in mano e, consegnandosi, non ha proferito parola.

Ahmad Imran, 23 anni, ha ucciso a martellate la madre Rubina Kousar, di 45, al termine di una lite di cui non si conoscono le motivazioni.

Il 23enne è indagato per omicidio volontario

Sul posto ci sono i carabinieri che stanno indagando per omicidio volontario. I medici del 118, al loro arrivo, avevano subito capito che le condizioni di Rubina Kousar erano gravi, tanto da avvertire l’elisoccorso per un trasporto d’urgenza all’ospedale di Torino. Purtroppo, però, non si è fatto in tempo: troppo gravi le lesioni al capo della 45enne.

Il giovane aveva già rotto un dente al padre

Come si apprende da La Stampa, prima della tragedia di oggi nella famiglia c’era stato un altro episodio di violenza, un campanello d’allarme che forse non è stato ascoltato: il figlio aveva colpito il padre al volto, rompendogli un dente. Era intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza che stava passando sotto casa.