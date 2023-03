Novara, pensionato si suicida dopo aver ucciso la moglie e la cagnolina

Novara, uccide la moglie e la cagnolina a colpi di fucile, poi si suicida: “Erano una coppia serena”

Piero Rovelli, pensionato di 66 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie Rossella, 65 anni, e la loro cagnolina, poi si è suicidato con la stessa arma a Lumellogno, in provincia di Novara. Gli amici hanno detto all'unisono: “Erano una coppia serena e legati alla loro cagnolina”. Da La Stampa sappiamo che Piero Rovelli, 66 anni, ex portinaio e infermiere all’ospedale Maggiore, e la moglie Rossella Maggi, casalinga, sono stati rinvenuti senza vita nella loro abitazione in via Bonfantini, a Lumellogno. Lei si trovava nella sua stanza da letto, lui invece in un'altra stanza.

A dare l'allarme è stata la figlia della coppia, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con loro. La porta d'ingresso dell'abitazione era chiusa dall'interno e non presentava segni di effrazione. Sul luogo non sono stati trovati biglietti o altri indizi che possano aiutare le indagini e scoprire le motivazioni del gesto, ma per gli inquirenti è stato quasi subito chiaro che potesse trattarsi di omicidio-suicidio.