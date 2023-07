Torino, uomo abusa della figlia 13enne incinta mentre è ricoverata in ospedale

Torino, abusa della figlia 13enne incinta mentre è ricoverata in ospedale. Arrestato il padre, incastrato dalle telecamere

Avrebbe abusato della figlia tredicenne, incinta, mentre era ricoverata in ospedale. È questa l'accusa che ha fatto scattare l'arresto di un uomo di origine filippina che da oltre dieci anni vive in Italia.

La terribile storia di violenza si è consumata all'ospedale Sant'Anna di Torino. A riportare l'episodio è La Stampa. Secondo quanto ricostruito, la ragazzina all'inizio di luglio si presenta in ospedale in avanzato stato di gravidanza. Chiede informazioni sul parto e sugli esami da fare, sull'alimentazione da seguire. A tutte le domande sul padre del bimbo risponde in modo evasivo cambiando più volte versione. Dall'ospedale viene inviata una segnalazione al tribunale e vengono avviate le indagini. Gli inquirenti nascondono alcune telecamere nella stanza dov'è ricoverata: a trovarla si presentano solo i familiari, la mamma, i fratelli più piccoli, il padre. Il 10 luglio, l'uomo viene arrestato in flagranza di reato: l'accusa per lui è abuso sessuale aggravato e viene portarlo in carcere.



Gli inquirenti hanno sequestrato i cellulari e vogliono capire se la giovane si sia confidata con qualcuno o se ci siano stati abusi precedenti. Nel frattempo, il feto è stato sottoposto a un prelievo di Dna per verificare se l'indagato sia il padre del bambino.