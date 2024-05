Torre del Lago, 4 feriti al teatro Pucciniano. Operaio cade e muore a Modena

Torre del Lago, operai travolti dal materiale di scena al teatro Pucciniano: quattro feriti

Quattro operai sono stati travolti dalle scene dello spettacolo teatrale che stavano allestendo al Teatro Pucciniano di Torre del Lago in provincia di Lucca. Al momento non sono note le loro condizioni ma nessuno sarebbe in condizioni gravi. Una squadra dei vigili del comando di Lucca è intervenuta per soccorrere i quattro operai rimasti bloccati sotto a del materiale di scena che stavano scaricando all'interno del Teatro Pucciniano. Successivamente i quattro sono stati portati in ospedale dal personale sanitario. Si tratta di quattro dipendenti del Festival Pucciniano.

Fra i quattro operai, uno risulta aver subito lo schiacciamento di un piede, due sono contusi alla schiena ma - secondo prime informazioni - benché doloranti riuscivano a stare in piedi e a camminare in modo autonomo, un quarto ha avuto una lesione a un gomito. "Sono nostri dipendenti regolarmente assunti - viene spiegato dalla Fondazione Festival Pucciniano - è tutto personale con esperienza che lavora da noi da anni, indossavano le dotazioni antinfortunistiche, scarpe, caschetto e guanti, e avevano ricevuto adeguata formazione sulla sicurezza sul lavoro. Siamo in attesa di notizie dall'ospedale".

Modena, operaio 44enne muore sul lavoro per una caduta

Un operaio di 44 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Modena: l'uomo sarebbe caduto da diversi metri di altezza, ed è morto sul colpo. Suibito sono stati allertati i soccorsi, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare.