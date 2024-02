Totti: "Ilary è più ricca di me. Solo con la serie tv Unica ha guadagnato..."

Totti-Blasi, per non pagare l'assegno di mantenimento ora vale (quasi) tutto

Totti risponde immediatamente alle accuse di Blasi, la causa per il divorzio tra i due è ormai tutta legata ai soldi e al mantenimento dei figli. Mentre Ilary dice nella sua memoria che Francesco ha speso 3 milioni di euro al Casinò e ritarda i pagamenti del mantenimento, l’ex capitano della Roma risponde che lei è più ricca di lui. O meglio, lo scrivono gli avvocati di Totti in risposta alla memoria difensiva della showgirl che ieri ha fatto sapere anche delle lezioni di pattinaggio mancate dalla piccola Isabel, terzogenita della coppia. La conduttrice - riporta Il Corriere - avrebbe sui suoi conti correnti una spropositata liquidità. E forse è più ricca dell’ex marito. Dal documentario Unica, in cui ha raccontato su Netflix la vicenda che ha portato all’addio, avrebbe incassato 700 mila euro. E terrebbe sotto controllo molte società. Totti ha convocato come testimone per la causa di separazione Cristiano Iovino, ovvero il personal trainer con cui Ilary avrebbe avuto "frequentazioni intime".

La separazione - prosegue Il Corriere - si gioca sull’addebito e in questo quadro chi ha tradito prima l’altro è decisivo. Non solo: i legali di Totti hanno indicato nella memoria difensiva altri flirt di Blasi. Con personaggi noti del mondo dello spettacolo. Che ora potrebbero essere chiamati dal tribunale a dare dettagli sulla frequentazione con Blasi. Gli avvocati della conduttrice, invece, chiameranno in causa Noemi Bocchi. Ovvero l’attuale compagna di Totti. E citeranno altre "avventure" dell’ex capitano. Attualmente l’assegno di mantenimento mensile ammonta a 12.500 euro al mese: lei ne chiede il doppio.