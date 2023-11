Traffico di Fentanyl, la droga venduta sul dark web: arresti in tutta Italia

Traffico internazionale di Fentanyl, arresti in tutta Italia: la "mente" a Piacenza

Il Fentanyl è arrivato in Italia. Di cosa si tratta? Tecnicamente di un farmaco molto potente. O meglio, nasce come tale, ma in realtà è una delle droghe più pericolose attualmente in commercio. E che, dopo gli Stati Uniti, sta "conquistando" anche il nostro Paese, attivando immediatamente l'intervento delle Forze dell'Ordine.

L’ultimo sequestro e gli ultimi arresti, in ordine di tempo, sono di ieri, mercoledì 15 novembre a Piacenza. La guardia di Finanza, coordinata dal pm Matteo Centini, sulla base di una segnalazione mandata dalla Dea all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma, tramite la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ha arrestato un piacentino che trafficava il Fentanyl: sequestrate nel corso dell’operazione circa 100 mila dosi confezionate per le singole consumazioni per un valore complessivo di oltre 250 mila euro. "Un criminale senza scrupoli, che è riuscito a destreggiarsi abilmente nel mondo dell'acquisto e del traffico degli stupefacenti. Lui sapeva di diffondere un composto chimico che aveva avuto effetti letali". Così il procuratore di Piacenza, Grazia Pradella, ha commentato l'arresto.

Traffico internazionale di Fentanyl, ecco che cos'è la droga più venduta sul dark web

Ma perchè è così pericoloso il Fentanyl? Il farmaco, perché come farmaco nasce e non come stupefacente, è usato sia in medicina umana che veterinaria come anestetico e analgesico per aiutare nella terapia del dolore e si trova in varie forme: cerotti, liquido da iniettare per vena, pasticche da assumere per via orale e in polvere da inalare come la cocaina. L’Organizzazione mondiale della sanità lo ha inserito nella lista di farmaci essenziali per il trattamento dei tumori in stadio avanzato. L’effetto più immediato è quello per endovena, tra i giovani la modalità di assunzione è quella per via nasale oppure aggiunta al tabacco e fumata. Nel mercato degli stupefacenti il Fentanyl è associato all’eroina e la sua durata media è di 30 minuti circa dopo un'iniezione di 100 microgrammi. La sua potenza è pari a 80 volte l’effetto della morfina e dà una dipendenza molto più forte rispetto all’eroina. Tra gli effetti collaterali sul breve termine, si riscontrano nausea e vomito, costipazione e stordimento.

Traffico internazionale di Fentanyl, ecco di cosa hanno parlato Xi e Biden nel bilaterale

L'importanza del contrasto al traffico di Fentanyl è tale da esser stato oggetto dell'incontro bilaterale fra il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping. Il farmaco oppiaceo derivato dalla morfina, infatti, è in prevalenza sintetizzato in Cina. "Vorrei farvi sapere che la Cina è profondamente solidale con il popolo americano, soprattutto con i giovani, per le sofferenze che il fentanyl ha inflitto loro", ha affermato Xi. Per poi aggiungere: "Il presidente Biden e io abbiamo concordato di istituire un gruppo di lavoro sulla lotta al narcotraffico per promuovere la nostra cooperazione e aiutare gli Stati Uniti a contrastare l’abuso di droga".