Tragedia a Palermo, morto annegato un bambino di 4 anni. Distrazione fatale

Tragedia a Palermo, disposta l'autopsia sul corpo del piccolo Brian

Un bambino di 4 anni è morto annegato in mare. Il piccolo stava facendo il bagno a Termini Imerese, comune alle porte di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni - si legge sul Corriere della Sera - Brian stava giocando in acqua insieme ad altri bambini quando qualcuno ha iniziato a urlare. Il piccolo era rivolto a faccia in giù e non respirava. In spiaggia è stato fatto un primo tentativo di rianimazione, poi è stato chiamato il numero di emergenza e i familiari hanno portato il bimbo al Pronto soccorso. Ma i medici dell’ospedale Cimino di Termini Imerese, purtroppo, dopo un’ora hanno comunicato ai genitori che Brian era deceduto. Sul corpo della piccola vittima è stata disposta l'autopsia.

Da una prima ricostruzione, pare che il bambino si trovasse in acqua mentre i genitori erano a breve distanza. Improvvisamente qualcuno avrebbe urlato per attirare l'attenzione verso Brian, che galleggiava a faccia in giù e con la testa sott'acqua. I carabinieri della compagnia di Termini, sotto il coordinamento della Procura, hanno avviato le indagini per ricostruire i contorni della vicenda. Per fare ciò sono stati già ascoltati alcuni parenti e amici della famiglia, residente nella zona di Brancaccio, a Palermo, che si sarebbero trovati sull'arenile al momento della tragedia.

