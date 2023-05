Trani, coppia fa sesso in spiaggia in pieno giorno tra le persone

Trani, coppia fa sesso in spiaggia in pieno giorno e tra una folla di bagnanti

Ha dell'incredibile quello che è avvenuto ieri nella spiagga libera di Capo Colonna, nel litorale a sud di Trani. Una coppia non è riuscita a trattenersi dalle proprie pulsioni sessuali e si è lasciata andare alla passione in pieno giorno e in mezzo a una folla di bagnanti scioccati. L'atto sessuale è stato anche ripreso in un video amatoriale diventato virale su Facebook.

"Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili. Avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però, avete un po' 'esagerato'", ha scritto il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, commentando il filmato hard.