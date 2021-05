Trasporto aereo: Usb indice lo sciopero nazionale per sabato 15 maggio

Sciopero nazionale del trasporto aereo sabato 15 maggio. A proclamarlo l'Usb che già aveva indetto una protesta il 23 aprile.

Usb chiede un intervento complessivo da parte del Governo attraverso un pacchetto di investimenti pubblici ritenuti necessari per il rilancio di un settore chiave per la ripresa dei traffici turistici e commerciali da e per l’Italia. Per il gruppo Alitalia lo sciopero dei lavoratori aderenti sarà di 8 ore dalle 10.00 alle 18.00.

Alla base della mobilitazione - dice Usb - è la piattaforma che chiede: un piano di emergenza che garantisca il lavoro e sostenga le aziende fino alla totale ripresa del traffico prevista entro il 2023; un piano di investimenti pubblici a sostegno della ripresa, a partire dal vettore nazionale adeguato alle necessità, alla soluzione delle crisi attuali e alla ricomposizione di lavorazioni pregiate come la manutenzione aerea; l’avvio delle riforme di sistema attese da anni, con al primo posto la tutela del lavoro e delle filiere produttive con regole uguali per tutti gli operatori. "La situazione si sta deteriorando in modo impressionante - sottolinea usb - e non c’è più tempo da perdere se questo Paese vuole preservare un patrimonio professionale e se non vuole lasciare un settore strategico nelle mani di interessi e rendite private e straniere".