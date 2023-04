Trento, catturata l'orsa killer Jj4. Fugatti: "Con ok del Tar sarà abbattuta"

Catturata l'orsa responsabile della morte di Andrea Papi

Durante la notte l’orsa Jj4 è stata catturata. La zona dove i forestali hanno catturato l’orsa è nella parte orografica destra del fiume Noce, nel bosco e notoriamente ad alta vocazione turistica. Lo rende noto la Provincia di Trento in una nota. L'orsa, su cui pende un'ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, si è resa responsabile dell'aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, 26 anni di Caldes, mentre stava correndo sui sentieri del monte Peller.

Questa mattina sulla cattura dell'orsa è intervenuto anche il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. In conferenza stampa ha dichiarato: "Abbiamo 70 orsi in eccesso, di orsi ne abbiamo, per chi vuole ospitare esemplari, attendiamo proposte”. Ha poi rivolto i complimenti a chi ha lavorato in queste settimane, "quando c’è la volontà di catturare gli animali pericolosi abbiamo dimostrato celerità e che le nostre strutture sono in grado di catturare animali pericolosi in tempi rapidi”, ha rimarcato.

“Era una notizia che avremmo voluto dare nel 2020, quando chiedemmo di catturare ‘Jj4’ ma non lo potevamo fare, ha aggiunto Fugatti, oggi c'è soddisfazione ma amarezza e tristezza per quanto accaduto nel frattempo”, ha aggiunto. In merito all’ordinanza di abbattimento per il momento sospesa da Tar di Trento, Fugatti ha poi chiosato, “abbiamo consegnato la documentazione che il Tar ci ha richiesto e se il Tar concederà quanto abbiamo scritto, procederemo con l’ordinanza di abbattimento”.