Trento, maxi sequestro di droga: la mascheravano con la paprika

La GdF di Trento ha effettuato un sequestro di droga per un valore di oltre 10 milioni di euro. Per camuffarla veniva utilizzata anche la paprika

Nelle prime ore di oggi la Guardia di Finanza di Trento con la collaborazione del personale dello Scico, dei reparti territoriali del corpo sul territorio nazionale e della sezione aerea di Bolzano, ha svolto una grande operazione che ha portato al sequestro di droga dal valore di oltre 10 milioni di euro. I finanzieri hanno portato 27 persone in carcere e imposto l'obbligo di dimora ad altre undici. I fermati sono soprattutto di origine straniera e le misure cauterlari sono state eseguite nelle province di Trento, Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Bolzano, Verona, Pavia, Cremona e Livorno.

I soggetti coinvolti nelle indagini avrebbero partecipato a due diverse associazioni per delinquere tra loro interconnesse per il traffico di stupefacenti destinati quasi totalmente al territorio del Trentino. La droga veniva trasportata in auto appositamente modificate con doppi fondi e veniva poi confezionata utilizzando la paprika per camuffarne l'odore. Le dosi venivano poi conservata o all'interno degli argini dei fiumi, nei parchi e parcheggi pubblici.

In tutto sono stati sequestrari 49 chili di hashish, 20 chili di cocaina, oltre 5 chili di eroina e 12 chili di sostanze da taglio oltre a un'arma da sparo, materiale vario per il confezionamento della droga e contanti per oltre 111mila euro.