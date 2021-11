Tribunale minori verso la soppressione. La causa è la spending rewiew

Giustizia, tribunale dei minori verso la soppressione. L'allarme di Marziale: "Un processo di adultizzazione dell’infanzia mai visto prima d’ora. Il destino delle persone vale più del bilancio dello Stato”

Al suo posto il tribunale della famiglia, con giudici monocratici non esperti su temi di minori. Il motivo? La spending rewiew. "E' iniziato oggi alla Camera dei Deputati l’iter per l’approvazione del maxi-emendamento, su cui il governo ha posto la fiducia per rispettare i tempi dettati dal Pnrr, già riscossa al Senato, che istituisce il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e abolisce di fatto il Tribunale per i minorenni" ha dichiarato il sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori. Marziale lancia l'allarme sulla soppressione di tutto ciò che il Tribunale per i minorenni rappresenta sul piano della percezione culturale e sociale dovuta all’infanzia. "Si passa sostanzialmente - avverte Marziale - da un luogo in cui intorno al magistrato operano svariati specialisti di più discipline chiamati a relazionarsi con fanciulli e adolescenti, offrendo maggiori garanzie rispetto alle delicatissime decisioni da assumere, a un giudice monocratico. Tutto ciò è molto pericoloso anche perché coincide con un processo di adultizzazione dell’infanzia mai visto prima d’ora”.

Per Marziale "la riforma della giustizia, anche minorile, dovrebbe essere fatta sulle falle che il sistema ha palesato nel tempo, ragionando sul percorso da intraprendere e non già sull’impeto del contenimento di spesa. Il destino delle persone vale più del bilancio dello Stato”.

“Un esempio di cosa accadrà – precisa il presidente dell’Osservatorio – ci è dato da una recente informazione provvisoria della Corte di Cassazione, secondo cui non è reato se un minore di anni 14 acconsente di partecipare con adulti a riprese pornografiche, purché il materiale sia per uso personale. In un Tribunale per i minorenni non sarebbe mai accaduta una cosa del genere”.

“Mi sento di condividere - continua il sociologo - le preoccupazioni del presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, padre del protocollo Liberi di scegliere, che fino a oggi ha consentito a 80 minorenni di affrancarsi dalla vita dei loro padri, sul contraccolpo che il modello subirà. Madri che si sono affidate allo Stato per mettere in salvo i propri figli dovrebbero di colpo rapportarsi ad altre realtà scevre da una linearità di percorso e spezzettate tra giudici diversi. Per gli addetti ai lavori – conclude Marziale – non è difficile prevedere che questa sia l’anticamera della fine del protocollo. Una responsabilità, quella del legislatore, non da poco”.