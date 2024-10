Troupe del Tg3 aggredita in Libano, morto d'infarto l'autista. Parla la giornalista coinvolta, ascolta il suo audio

Troupe del Tg3 aggredita in Libano, morto d'infarto l'autista

Una troupe del Tg3 è stata attaccata in Libano, nei pressi di Sidone. Durante l'aggressione, l'autista del team, già noto per problemi cardiaci, ha subito un infarto e purtroppo è deceduto nonostante gli sforzi per rianimarlo. La notizia è stata trasmessa dall'edizione delle 12 del Tg3, che ha riportato il tragico evento in apertura.

L'inviata Lucia Goracci ha raccontato di essere stata minacciata insieme al suo team da un gruppo di persone, inclusi individui armati, mentre tentavano di documentare le condizioni nel paese. L'interprete e autista locale, colpito dall'infarto, non è sopravvissuto nonostante i tentativi di soccorso.

L'audio di Lucia Goracci, giornalista aggredita in Libano