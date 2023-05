Truffe bonus edilizi, sequestri per 9 mln. Bloccati 10 mln di crediti falsi

Truffe bonus edilizi, la Guardia di Finanza sventa un mercato abusivo da 18milioni di euro

La Guardia di Finanza interviene sugli abusi dei bonus edilizi sgominando una rete di crediti d’imposta fittizi. Al momento sono stati bloccati i crediti delle imprese coinvolte, per oltre dieci milioni di euro, ma il giro complessivo della maxi truffa arriverebbe a quasi 18 milioni di euro, il gip di Torino ha emesso un decreto di sequestro delle somme costituenti il profitto del reato, fino alla concorrenza dell’importo di quasi 9 milioni di euro e ha disposto il blocco di crediti inesistenti ancora non utilizzati per oltre 10 milioni di euro.

All’Autorità giudiziaria sono otto le persone denunciate, a vario titolo, per un ampio ventaglio di reati: indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa ai danni di un ente pubblico, autoriciclaggio, reimpiego di denaro illecito, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documentazione al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, indebite compensazioni di crediti d’imposta, falso in bilancio e responsabilità amministrativa degli enti.

Il sistema di frode ai danni dello Stato e di enti a partecipazione pubblica è stato sventato dal Gruppo di Torino e dal secondo Nucleo operativo metropolitano Torino. L’architettura dell’impresa criminale poggiava su bilanci artefatti che attestavano, per conto delle imprese coinvolte, dei ricavi di molto superiori a quelli reali. Lo scopo è presto detto: ingannare gli istituti di credito per ottenere finanziamenti pubblici coperti dal Fondo di garanzia statale per le piccole e medie imprese.

Ma non finisce qui. Secondo ulteriori sviluppi emersi, si trattava di un ampio contesto in cui l’azienda in questione emetteva fatture false e acquistava crediti d’imposta fittizi riferiti ad agevolazioni edilizie, poi monetizzati attraverso la cessione a un ente pubblico. Gli altri soggetti coinvolti nel complesso sistema a delinquere si occupavano invece di avallare false fatturazioni riferite a lavori di ristrutturazione mai eseguiti.

