Uccide la madre con 15 coltellate dopo una lite: arrestato il figlio 26enne

Uccide la madre con 15 coltellate dopo una lite: la tragedia a Messina

Prima la lite dentro casa, poi le quindici coltellate: così un 26enne ha ucciso la madre 62enne. La tragedia si è consumata nell'abitazione della donna in via Cesare Battisti a Messina. La vittima si chiamava Caterina Pappalardo, 62 anni. Il figlio 26enne, Giosuè Fogliani, è stato arrestato dalla Polizia e davanti agli agenti avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della Questura e i carabinieri del comando provinciale di Messina. Sull'omicidio la Procura ha aperto un'inchiesta.



Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, al culmine di un litigio in casa, avrebbe inseguito la madre e l'avrebbe prima stordita utilizzando dello spray al peperoncino e poi l'avrebbe colpita con almeno 15 coltellate. Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri allertati dai vicini di casa che si erano allarmati sentendo urlare la donna. Il figlio avrebbe aperto la porta di casa alla polizia mentre era ancora sporco di sangue e avrebbe ammesso di avere ucciso la madre. Il 26enne è stato quindi arrestato. Le indagini, volte a chiarire l'esatta dinamica del delitto e il suo movente, sono coordinate dal sostituto procuratore Vito Di Giorgio.