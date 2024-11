Ucciso e mutilato, ergastolo agli assassini di Mahmoud: il 19enne li voleva denunciare per sfruttamento

Omicidio di Santa Margherita Ligure, condannati in Corte d'Assise i responsabili di aver ucciso e mutilato Mahmoud: il 19enne li voleva denunciare per sfruttamento

Sono stati condannati all'ergastolo i due assassini di Mahmoud Abdallah, l'egiziano di 19 anni che era stato trovato senza testa e senza mani la scorsa estate allargo di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. La condanna per Kamel Abdelwahab detto Tito, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kame, detto Bob, è stata decisa dalla Corte d'assise, che ha accolto le richieste del pm.

Durante le indagini, Tito aveva dato la colpa a Bob ma aveva ammesso che i due avevano agito perché il ragazzo, che lavorava per loro nella barberia di Sestri Ponente, li voleva denunciare per lo sfruttamento lavorativo e per i mancati pagamenti. Questa mattina le ultime repliche: prima quella della pm Daniela Pischetola, per ricordare che gli imputati “hanno cambiato più volte versione”, le storie modificate mano a mano nel corso delle indagini, nel tentativo di accusarsi a vicenda. E per ribattere ai difensori, secondo cui non ci sono prove certe della colpevolezza di entrambi. Ribadendo i dettagli che, per l’accusa, non lasciano dubbi: La mannaia comprata poco prima del delitto; la telecamera di sorveglianza che li riprende in piena notte mentre portano via il corpo della vittima.

Per l’avvocato Calandra, difensore di Bob, il cuore del processo è “la ricostruzione di quanto successo nei 40 minuti dentro casa”, i minuti in cui Mahmoud sarebbe stato ucciso. “L’accusa non può provare la colpevolezza di entrambi” e in particolare la partecipazione di Bob, secondo il legale.

I due imputati hanno reso dichiarazioni spontanee. “Sono molto dispiaciuto per i parenti di Mahmoud. Sono in Italia da molti anni e non ho provocato nessun problema”, ha detto Tito. “Sono un ragazzo come Mahmoud e anche la mia vita ora è distrutta. Con lui non ho mai avuto problema prima di questo incidente”. “Io non c'entro nulla - ha sostenuto Bob .- Ho sempre detto la verità, sono venuto in Italia per lavorare, ho sempre lavorato e lo faccio anche in carcere. Mi dispiace molto per la famiglia di Mahmoud. Non ho mai incontrato in vita mia un criminale come Tito. Lui ha detto a Ali di averlo ucciso per difendersi”.