Clamoroso: un bambino di 10 anni batte il campione del mondo di scacchi

La terra è quella mitica ed esotica dell’Argentina, la terra del Pibe de Oro, e il protagonista si chiama proprio Faustino Oro. Una sorta di fiaba moderna che ci fa sognare. Il piccolo genio, chiamato “il Messi degli scacchi”, è riuscito a battere in una partita “bullet”, cioè rapidissima, che dura solo un minuto, il numero 1 del mondo degli scacchi e cioè Magnus Carlsen, che ogni giocatore del nobile gioco degli scacchi conosce e ammira con il nome di “Mozart degli scacchi”. Il contesto è quello del “Bullet Bral 2024” con 156 partecipanti, una competizione che si gioca appunto su tempi ridottissimi e che negli ultimi anni è molto di moda nel mondo, anche grazie al più famoso sito on-line del pianeta, Chess.com, che l’ha in pratica lanciata.

La partita giocata domenica scorsa è durata solo 48 mosse e in meno di un minuto il giovanissimo giocatore ha sconfitto per abbandono l’imbattibile campione del mondo che ha rimediato, capita, una sonora figuraccia internazionale. Faustino Oro è argentino ma ora si è trasferito in Spagna, a Barcellona, perché i suoi genitori hanno scoperto che il suo talento naturale poteva essere coltivato ed ampliato in questa nazione. I genitori si chiamano Alejandro e Romina e hanno sempre creduto in lui, dimettendosi dai loro rispettivi lavori, vendendo i loro averi e trasferendosi nella penisola iberica nel 2023 per farlo diventare un campione.

Faustino aveva cominciato, come molti, a giocare a scacchi durante la pandemia di Covid nel 2020 che lo aveva costretto a casa. E’ riuscito a raggiungere i 2.300 punti di ranking nel giugno 2023: il primo a farlo a soli 10 anni., superando di sette mesi il record precedente. Il piccolo giocatore comunque non ha vinto il torneo ma si è piazzato solo al 21° posto, lasciando la vittoria allo statunitense nipponico Hikaru Nakamura. Diciamo che anche il norvegese Carlsen non scherzava quanto a giovane età essendo diventato Grande Maestro all’età di soli 13 anni. La vittoria di Faustino, che pare il nome di un personaggio da fumetto o da film, è stata ottenuta contro il campione del mondo che ha vinto il titolo ininterrottamente dal 2013 ad oggi.

La partita è stata tecnicamente complessa con Faustino che ha dichiarato: "Se non riesco a vincere dopo questa apertura mi ritiro dagli scacchi" ed in effetti il bimbo aveva preso subito il comando del gioco ma il campione del mondo aveva poi recuperato ed era passato in una posizione dominante. Faustino era ormai rassegnato a perdere perché Carlsen, dopo l sbandamento inziale, era padrone del gioco sia tatticamente che strategicamente, con un sviluppo armonioso dei pezzi sulla scacchiera. Tuttavia, nel finale, il campione del mondo ha commesso un incredibile errore e Faustino ne ha approfittato immediatamente vincendo.

Ha poi dichiarato: "Ho battuto Carlsen… Sono davvero molto contento. È stata una grande gioia per me perché non avevo mai giocato contro di lui". Analizziamo la partita. Oro giocava con i pezzi bianchi e ha aperto con pedone d4, quella che si chiama una apertura di Regina e Carlsen risponde di pedone con g6. Segue cavallo f3 e alfiere d7 pedone e4 cavallo f6 e questa è la mossa debole inziale fatta dal campione del mondo. Ed infatti Oro gli attacca il cavallo con pedone e5. In pratica Carlsen sbaglia la mossa di cavallo e cerca una difesa Alechin. Nel medio gioco Carlsen riconquista la parità tattica. Però subito dopo Carlsen commette un errore con la regina nera e poi un altro gravissimo con un cavallo che perde. Dopo un po’ il campione del mondo abbandona essendo in difetto di pezzi e di tempo.