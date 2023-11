Il fratello di Prodi contro il Papa: "La Chiesa rischia un nuovo caso Galilei"

Franco Prodi sul clima avverte il Papa: "Dato indimostrabile, la Chiesa stia attenta ai rischi"

Uno dei fratelli dell'ex premier Romano Prodi manda un messaggio a Papa Francesco sul clima e avverte la Chiesa: "Attenzione, rischiate un nuovo caso Galilei". Ad avvisare il Pontefice - si legge su Libero - è Franco Prodi, scienziato del clima di fama internazionale e docente universitario che ha diretto l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Cnr. Si tratta di un vero e proprio esperto in materia di clima. Il Papa é così chonvinto dell'emegenza climatica che il 1° dicembre andrà addirittura a Dubai per la Cop 28. Per Franco Prodi questo è un rischio. Su questa esposizione della Chiesa il fratello dell'ex premier ha espresso un giudizio molto netto: "Lo dico da fedele e con grande dolore, è un suicidio per la Chiesa. Si sta rischiando di creare un nuovo caso Galilei".

Franco Prodi - prosegue Libero - conosce tutti i complessi fenomeni che incidono sui cambiamenti climatici e non si accoda all'idea semplicistica dell'Ipcc secondo cui sarebbero le attività umane a determinare il 97% di tali mutazioni. Per lo scienziato Franco Prodi le cose non stanno affatto così. "Balle, balle. Si tratta di una dato indimostrabile, un'impostura. La quantificazione dell'attività antropica é impossibile da misurare per la scarsa conoscenza di importanti aspetti fisici".