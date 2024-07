Un nuovo killer fa tremare il Brasile, primi due morti per febbre Oropouche

Brasile: primi due morti al mondo per virus Oropouche

Il Brasile ha registrato i primi due morti al mondo per il virus Oropouche, un'infezione virale tropicale che si contrae attraverso la puntura di alcuni insetti. Lo ha riferito il ministro della Salute brasiliano, specificando che i due casi, avvenuti nello stato di Bahia, nel nord-est del Paese, riguardano due donne, di eta' inferiore ai 30 anni, che non avevano malattie pregresse, ma che manifestavano sintomi simili a una grave febbre dengue.

"Fino a ora, nella letteratura scientifica mondiale, non esisteva alcun rapporto sul verificarsi di decessi dovuti a questa malattia", ha affermato in una nota il ministero, precisando che un altro caso di morte nello stato di Santa Catarina, nel sud, e' attualmente sotto inchiesta. Quest'anno finora sono stati registrati 7.236 casi di virus in 20 dei 27 Stati brasiliani, la maggior parte dei quali sono stati segnalati nel nord del Paese, negli stati di Amazonas e Rondonia.

Negli stati di Pernambuco, Bahia e Acre sono sotto indagine anche sei casi di trasmissione verticale del virus da madre a figlio, di cui due terminati con la morte del feto e tre con anomalie congenite, come la microcefalia. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanita', quest'anno la febbre Oropouche e' gia' stata rilevata in Bolivia, Brasile, Colombia, Cuba e Peru'.