Un prete inglese spilla birra in chiesa per avvicinare i fedeli. Ecco chi è

Ecco l'iniziativa audace di un sacerdote per radunare persone in chiesa

La decisione insolita di un reverendo inglese di servire birra in chiesa ha fatto scalpore tra gli abitanti, soprattutto tra i fedeli della tranquilla St Ives, cittadina costiera della Cornovaglia. È l'innovativa idea di Nick Widdows, scelta che molti hanno hanno considerato provocatoria e, in qualche modo, 'blasfema'. E proprio in occasione di un evento che si tiene annualmente nella cittadina, sono state installate due pompe per la birra all'interno della chiesa che conta oltre 600 anni di storia.

Durante questo festival di due settimane, la città si trasforma in un vivace centro di attività, con danze, spettacoli dal vivo, musica, cibo da strada e, naturalmente, birra. Quest'anno, tuttavia, il reverendo della St Ia's Church ha deciso di unirsi alla festa, servendo birra direttamente vicino all'altare.

Questa insolita decisione non è stata ben accolta da tutti. Alcuni cittadini hanno espresso il loro disappunto, sostenendo che la chiesa è un luogo sacro e non dovrebbe essere trasformata in pub. Nonostante le critiche, il reverendo Widdows ha difeso la sua idea, spiegando che il festival attira molti artisti che amano interagire con il pubblico e condividere momenti di convivialità. L'installazione temporanea della "birreria" era pensata per offrire un ulteriore punto di incontro e svago alla comunità, con l'obiettivo di avvicinare le persone alla chiesa.

In un'intervista al giornale locale Cornwall Live, il reverendo ha dichiarato: "Volevamo dare il nostro benvenuto alle persone e far sì che avessero un'esperienza positiva in chiesa". Ha sottolineato che si trattava di un'iniziativa limitata al periodo del festival e ha aggiunto: "Le persone possono entrare, divertirsi e, magari, sentirsi ispirate a tornare anche per la messa".

“Da membro anziano non posso non protestare contro un bar installato vicino all’altare, la parte più sacra della chiesa” ha dichiarato Barry Lewis, credente e membro della congregazione. “Per più di 600 anni, da quando è stata consacrata, la chiesa è stata un simbolo della grazia spirituale per tutta la comunità. Vedere il parroco fotografato mentre spilla la birra indossando gli abiti che di solito mette durante l’eucarestia è semplicemente intollerabile”.

Pertanto, la scelta del reverendo Nick Widdows di servire birra in chiesa ha suscitato opinioni controverse. Da un lato ha acceso un dibattito tra coloro chee vedono questa mossa come un tentativo di rendere la chiesa più accogliente e aperta alla comunità, e coloro che la ritengono una violazione del sacro. Il tempo dirà se questa iniziativa insolita avrà l'effetto desiderato di avvicinare più persone alla St Ia's Church.