Università, concorsi truccati a Palermo: arrestati padre e figlia

Università, arrestati padre e figlia: truccati i concorsi per professori ordinari e ricercatori

Arrestati due medici a Palermo: avrebbero truccato concorsi per professori ordinari e ricercatori universitari al Policlinico "Paolo Giaccone". Un ex primario del Policlinico, Gaspare Gulotta, e la figlia Elena, medico chirurgo all'Azienda Civico, sono finiti ai domiciliari per ordinanza dei carabinieri del Nas.

Dall’indagine sono emerse alcune condotte mirate a condizionare l’esito dei concorsi per la selezione di professori universitari e ricercatori. Durante le procedure sarebbero stati favoriti i candidati legati a uno dei complici, anche grazie alla collusione di altri membri delle commissioni.

Sono stati notificati anche provvedimenti d'interdizione ai pubblici uffici a 11 indagati, per la durata di 12 mesi, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Altre dieci persone indagate sono attualmente in stato di libertà.

