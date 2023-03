Università, l’Italia ancora arranca: 7ª al mondo con Polimi, Bologna, Sapienza

Università, le migliori al mondo restanpo Mit, Cambridge e Stanford

Il Politecnico di Milano, l’Alma Mater Studiorum di Bologna e La Sapienza di Roma: sono queste le tre eccellenze italianche che traghettano la Penisola alla settimana posizione al mondo nella classifica QS World University. Secondo l’ultimo report che ha recensito 1.594 istituzioni universitarie in 161 paesi, valutando gli atenei in 54 discipline, suddivise in 5 macro settori, sulla base di indicatori tra cui la reputazione e il numero delle citazioni, gli atenei italiani che si piazzano tra i primi 200 del mondo sono solo tre. Nel dettaglio il Politecnico di Milano si aggiudica il 139esimo posto, Bologna il 167esimo, mentre La Sapienza il 171esimo.

A guidare la classifica restano ancora i colossi internazionali: al primo posto spicca il Massachusetts Institute of Technology (Mit), Cambridge, Stati Uniti; al secondo l’Università di Cambridge, Cambridge, Regno Unito; al terzo l’Università di Stanford, Stanford, Stati Uniti. Sotto il podio, al quarto posto, l’Università di Oxford, Oxford, Regno Unito; al quindo l’Università di Harvard, Cambridge, Stati Uniti; al sesto (ex aequo) California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, Stati Uniti. Chiudono poi al settimo (ex aequo) Imperial College di Londra, Londra, Regno Unito; all’ottavo Ucl, Londra, Regno Unito; al nono Eth Zurigo, Zurigo, Svizzera e al decismo l’Università di Chicago, Chicago, Stati Uniti.