Uomo lascia la moglie per la figlia e hanno una famiglia, l'ex: "Disgusto"

Un uomo lascia la moglie per la figliastra 18enne. Ora, i due hanno una famiglia, ma l'ex: "Sono disgustata"



Una donna di 40 anni si è sfogato scrivendo e condividendo sul sito Reddit la sua storia. In particolare racconta che l'ex marito ha creato una nuova famiglia con sua figlia. Come scrive Il Messaggero, quando Tiffany, questo il nome della donna, ha incontrato Mark, aveva una figlia di 3 anni e aveva avuto difficoltà a trovare una persona con cui uscire, essendo una madre single. Soprattutto, incontrare un uomo che voleva crescere sua figlia e costruire una famiglia è stato un momento di felicità. "La mia vita sembrava perfetta. Nel 2010 ho avuto un figlio con mio marito. Una casa. Macchina. Bel lavoro. La vita era fantastica", scrive la donna.

Dopo sette anni insieme la donna ha avuto i primi sospetti

Dopo sette anni insieme, poco dopo il diciottesimo compleanno di sua figlia, la donna è stata lasciata dal marito. "Mi ha detto che ora aveva una relazione con mia figlia e mi stava lasciando per lei. Non potevo crederci. Non ho potuto elaborarlo. Mi sentivo schiacciata, arrabbiata, disgustata. Il mio ex marito non mi ha mai dato vibrazioni inquietanti, ma se è andato con mia figlia quando aveva 18 anni, sono sicuro che fosse successo qualcosa mentre era minorenne", ha scritto Tiffany.

La figlia della donna non ha capito la rabbia della mamma

La figlia della donna è rimasta stupita della reazione di rabbia della madre. Continua la donna: "Non vede come sia sbagliato o disgustoso. Non le importa di me. Anche lui non vede un problema, ovviamente. Ma mia figlia? Dai". Un anno dopo, la figlia della donna è rimasta incinta e Tiffany ha deciso di eliminarli entrambi dalla sua vita: "Ho fatto smettere completamente il mio ex marito di andare in giro, e al mio ex sta bene non vedere nostro figlio ora che ha la sua 'nuova' famiglia. Mio figlio ha avuto difficoltà a capire perché sua sorella e suo padre se ne sono andati, non gli ho detto la verità. Forse dovrei, ma ha solo 10 anni. Gli ho detto che sua sorella è andata all'università e suo padre è dovuto andare via per un po'".

A distanza di anni i rancori non si sono spenti

Sono passati quattro anni da allora e Tiffany ha appreso tramite un membro della famiglia che sua figlia era, all'epoca, incinta di un secondo bambino. Ciò significa che il suo ex marito di 44 anni ha due figli con la figlia di Tiffany, che ora ha 22 anni. "Ora ha due figli dal mio ex marito. L'uomo che l'ha cresciuta come se fosse sua figlia... con cui ora ha figli. I suoi figli sono i miei nipoti, che sono anche fratellastri con mio figlio. Quanto è malato?! È disgustoso. Non ho ancora finito. Non so come superare questo. Voglio solo andare avanti".