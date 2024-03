Uomo ucciso da un morso di serpente in un asilo nido

Uomo muore cercando di rimuovere da un asilo nido un serpente velenoso. Le morti di questo tipo sono piuttosto rare anche in Australia

Un insegnante australiano di un asilo nido è morto dopo essere stato morso da un serpente bruno, il secondo più velenoso della terra. Dopo aver calmato i bambini, spaventati dalla presenza del rettile, ha cercato di rimuoverlo quando è stato morso dal rettile particolarmente veloce e aggressivo. I paramedici dello stato nord-orientale del Queensland, chiamati ieri pomeriggio, lo hanno trovato in condizioni critiche e, trasportato all'ospedale di Townsville, è morto poco dopo.

Le morti dovute a morsi di serpente sono rare in Australia, con solo una manciata di attacchi letali registrati ogni anno. Secondo l’Australian Institute of Health and Welfare, ogni anno circa 200 persone vengono ricoverate in ospedale a causa del morso con i serpenti bruni. "Abbiamo antiveleno di ottima qualità in Australia", ha detto all'AFP Christina Zdenek dell'Australian Reptile Academy, secondo cui il modo migliore per curare un morso di serpente è "rimanere fermi, calmi e avvolgere strettamente l'intero arto con una benda elastica".