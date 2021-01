Uruguay, Italiano morto in ambasciata: spunta il video del fermo di Ventre

Si è svolto oggi a piazzale Clodio un vertice tra inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative alla morte di Luca Ventre, 35 anni, avvenuta il primo gennaio scorso, dopo avere scavalcato il cancello, all'interno della ambasciata italiana a Montevideo, in Uruguay. Il procedimento, in cui si ipotizza il reato di omicidio preterintenzionale a carico di ignoti, è coordinato dal pm Sergio Colaiocco, che ha affidato ai carabinieri del Ros una delega per svolgere alcuni accertamenti. Al centro dell'incontro di oggi anche una serie di documenti trasmessi dall'ambasciata italiana nelle scorse ore. Chi indaga sta valutando, in primo luogo, la possibilità di far rientrare in Italia la salma del giovane in modo da potere affidare incarico al medico legale per effettuare l'autopsia.

Cercava rifugio nell'ambasciata italiana di Montevideo in Uruguay, i video di sorveglianza riprendono gli ultimi istanti di vita di Luca Ventre, 35 anni. "Luca aveva paura, si sentiva braccato", dice al #Tg3 il fratello. pic.twitter.com/ZhF37HfaFh — Tg3 (@Tg3web) January 24, 2021

La Farnesina conferma che sta seguendo con la massima attenzione la tragica vicenda del connazionale Luca Ventre. Come si apprende in una nota del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il connazionale, dopo aver scavalcato nelle primissime ore della mattina di un giorno festivo la recinzione dell'Ambasciata e' stato fermato da personale di una società di vigilanza locale e da un agente della polizia uruguaiana deputato alla protezione delle sedi diplomatiche. Appena appreso dei fatti, il personale dell'Ambasciata si è immediatamente attivato recandosi in ospedale e rimanendo in costante contatto con il padre del connazionale, residente in Uruguay, al quale è stata fornita tutta l'assistenza possibile. L'Ambasciata, si legge ancora nella nota, si è poi immediatamente attivata sia presso la Magistratura uruguaiana che presso quella italiana, che hanno aperto le rispettive inchieste, le quali sono tuttora in corso.