Usa, "l'attore Bradley Cooper beccato a rubare in un supermercato"

Usa, furto nel supermercato: il ladro uguale a Bradley Cooper

“Bradley Cooper beccato a rubare in un supermercato. Non ci posso credere”. È quello che hanno pensato in molti quando la polizia della Georgia, negli Stati Uniti, ha pubblicato una foto di un soggetto che rubava all’interno di un market e che aveva una forte somiglianza con l’attore hollywoodiano Bradley Cooper.

Il vero ladro immortalato dalle telecamere del negozio ha rubato un laser rotante nella località McDonough, in Georgia. Il soggetto accusato si dilegua con sguardo sornione senza pagare.