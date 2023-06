Usa, strage armata infinita: bimbo di 2 anni spara e uccide la mamma incinta

Usa, ennesima tragedia. Nel 2023 oltre 13mila persone uccise per violenza armata: quasi 115 morti al giorno

Una tragedia senza fine, quella che quotidianamente sconvolge la vita dei cittadini americani. Una tragedia legata al possesso più o meno legale di armi, che spesso, troppo spesso, sono lo strumento di carneficine involontarie. Sparatorie che non lasciano scampo a bambini e donne incinte.

Come l’ultima, che ha visto coinvolti un piccolo di soli due anni, che in Ohio ha accidentalmente sparato alla madre colpendola alla schiena, usando una pistola carica e senza sicura. La donna, incinta di otto mesi, ha chiamato il 911, numero d'emergenza, spiegando l'accaduto. La chiamata di Laura Ilg, 31 anni, residente a Norwalk, è stata raccontata dal sovrintendente David Smith ai media locali: "Ha spiegato di essere incinta di 33 settimane e che suo figlio di 2 anni le aveva accidentalmente sparato alla schiena con una pistola". Nonostante il rapido intervento dei servizi di emergenza, la giovane mamma è morta in ospedale e non è stato possibile neanche salvare il bambino che portava in grembo.