Ustica, Amato insiste: "Bisogno urgente di verità, Purgatori ci provò ma..."

Ustica, Amato: "In questi 43 anni la mia non è stata una presenza muta..."

Giuliano Amato rilancia su Ustica, nessun passo indietro. L'ex premier e capo emerito della Consulta ha voglia di parlare e anche fretta e lo dice chiaramente in una lettera indirizzata a Repubblica. La replica arriva dopo la risposta a La Verità in cui Amato diceva di non avere elementi nuovi sulla tragedia del Dc9 Itavia e di aver parlato solo di ipotesi. "Il bisogno di verità a una certa età diventa più urgente, con il tempo davanti che si accorcia ogni giorno. Ne è scaturito un racconto storico che non aspirava a rivelare segreti sconosciuti, come è detto chiaramente nell’articolo", sostiene Amato nella lettera. Ma era invece necessario "ad avvalorare una ricostruzione che è custodita in centinaia di pagine scritte dai giudici, nelle svariate perizie, anche nelle inchieste di giornalisti bravi come Andrea Purgatori, ma che si è dovuta arrestare davanti a più porte chiuse".

E ancora: "Una ricostruzione che ho potuto fare mia e rilanciare grazie a una quarantennale esperienza dentro le istituzioni dello Stato, fin dal 1986 dalla parte dei famigliari delle vittime, come ha ribadito in questi giorni Daria Bonfietti, in una collaborazione stretta con i magistrati inquirenti, con la commissione Stragi e i migliori giornalisti di inchiesta".