Va ad escort ma trova due romeni: uomo corre nudo a La Sapienza

Un uomo è scampato dalla trappola di una donna romena e due suoi connazionali. Completamente nudo, è stato soccorso dalla polizia in zona La Sapienza

Un 41enne è stato soccorso dalla polizia nella zona de La Sapienza a Roma mentre era inseguito da tre persone di origine romena, due uomini e una donna, dopo che poco prima era stato attirato in una trappola. La vittima pensava di aver contattato una escort che aveva già conosciuto tramite un annuncio su Internet ma giunto a casa di lei aveva trovato ad aspettarlo due ragazzi di 18 e 23 anni. L'uomo completamente nudo dopo una breve collutazione era fuggito per strada. La banda è accusata di rapina aggravata e lesioni personali.

Il 41enne ha raccontato agli agenti di aver avuto già diversi incontri a pagamento presso l'abitazione della donna. A maggio lei lo aveva informato di essere stata vittima di un furto in casa. Spinto da una sorta di amicizia nei suoi confronti, le aveva quindi regalato 200 euro. A giugno aveva informato la escort di non disporre di contanti ma nonostante questo era stato convinto ad andare nel suo appartamento per poi essere costretto a spogliarsi. Poco dopo sono giunti due uomini sconosciuti che hanno cominciato a colpirlo al volto con calci e pugni, oltre a minacciarlo con un coltello per rapinarlo.

Addosso ai membri della banda le forze dell'ordine hanno rinvenuto 3 carte di credito e 3 bancomat intestati alla vittima insieme a coltello a scatto con una lama di circa 10 centimetri.