Vaccini, Covid, fertilità: effetti sulla gravidanza, metà donne cambia piani

Centri chiusi, incertenza sull'impatto del virus e paure degli effetti collaterali: come hanno influito Covid e vaccini sulla gravidanza

Il professor Richard Anderson dell'Università di Edimburgo ha affrontato le conseguenze del Covid-19 nell'ambito della riproduzione assistita da tre punti di vista: l'impatto della chiusura dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) durante il lockdown, l'incertezza sull'impatto del virus sulla gravidanza e sulla fertilità e, infine, la vaccinazione in gravidanza.

Per quanto riguarda la chiusura dei centri di PMA, secondo vari studi, il ritardo nel trattamento ha colpito in particolare le donne di età superiore ai 40 anni e quelle con diagnosi di infertilità specifica. La tipologia di pazienti, quindi, per le quali il fattore tempo diventa determinante per il successo del percorso. Al contrario, a essere meno colpite da questa situazione sono state le giovani donne e le coppie con diagnosi di infertilità di origine sconosciuta.

L’incerto impatto del virus sulla gravidanza - secondo uno studio pubblicato nell'aprile 2021 - ha portato il 53% delle donne a cambiare i propri piani di gravidanza. Il 72% di queste donne è stato spinto al cambiamento da ragioni quali la paura degli effetti collaterali del virus sulla mamma e sul bambino o la mancanza di accesso ai servizi medici per rimuovere i dispositivi intrauterini.

In merito agli effetti del Covid-19 sulla fertilità, la letteratura scientifica indica per gli uomini un impatto a breve termine, provocato dell'infiammazione causata dalla malattia, che sparisce con il passare del tempo. È invece minore l'impatto sulla fertilità femminile.

Per quanto riguarda infine il vaccino, gli studi concordano sul fatto che sia raccomandato sia per le donne in gravidanza che per quelle che stanno provando ad avere un bambino. A causare conseguenze anche serie nelle donne in gravidanza è infatti l'infezione da Covid-19, mentre il vaccino risulta sicuro.

In occasione del Congresso Internazionale EBART 2022, gli esperti in medicina della riproduzione hanno trattato e tratteranno in questa ultima giornata di lavoro altri temi tra i quali:

• L’impatto dello stile di vita sulle possibilità di gravidanza

• Quando e come sia giusto iniziare un percorso di Procreazione Medicalmente Assistita

• Quale sia il futuro della donazione di ovociti.

