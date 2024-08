Vaiolo scimmie, l'Oms dichiara emergenza sanitaria mondiale. Nuova pandemia? "Questa minaccia è più letale"

L'Oms dichiara emergenza sanitaria mondiale il vaiolo delle scimmie

La rapida diffusione del Mpox, il vaiolo delle scimmie, nei paesi africani costituisce un'emergenza sanitaria globale. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Questa è la seconda volta in tre anni che l'OMS ha designato un'epidemia di mpox come un'emergenza globale. In precedenza, lo aveva fatto nel luglio 2022. L'epidemia ha colpito quasi 100.000 persone, principalmente uomini gay e bisessuali, in 116 paesi, e ha ucciso circa 200 persone, riporta in New York Times.

La minaccia questa volta è più letale. Dall'inizio di quest'anno, la sola Repubblica Democratica del Congo ha segnalato più di 14.000 casi di mpox e 524 decessi. Tra le persone più a rischio ci sono le donne e i bambini sotto i 15 anni.

"Il rilevamento e la rapida diffusione di un nuovo clade di mpox nella Repubblica Democratica del Congo orientale, il suo rilevamento nei paesi vicini che non avevano precedentemente segnalato l'mpox e il potenziale di ulteriore diffusione all'interno dell'Africa e oltre è molto preoccupante", ha detto il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS.