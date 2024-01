Varese, arrestato l'amministratore di un tour operator: truffati in migliaia

Tour operator di Gallarate arresto per bancarotta fraudolenta: oltre 1300 i clienti truffati

I viaggi sembravano regolarmente prenotati ma a ridosso della partenza le strutture scelte si rivelavano indisponibili. Alcuni clienti venivano dirottati in alberghi fatiscenti, altri non riuscivano neppure a partire.

Come riporta Dagospia "i finanzieri della compagnia di Gallarate (Varese) hanno arrestato l'amministratore di Esse Vacation, agenzia di viaggi di Gallarate, già al centro di polemiche e di un fallimento, per aver lasciato a terra migliaia di turisti. L'accusa è di bancarotta fraudolenta. L'arresto è stato eseguito su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Busto Arsizio (Varese), Piera Bossi, su richiesta del pubblico ministero Ciro Vittorio Caramore, che ha coordinato le indagini.

Per il Gip sussiste il pericolo di una reiterazione del reato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dai conti sarebbero stati sottratti oltre un milione 300 mila euro, con un'evasione fiscale pari a 300mila euro. Sono 1.350 i clienti sentiti dagli inquirenti che hanno raccontato le loro disavventure".

400 clienti sono stati risarciti, con un importo superiore a 650mila euro.