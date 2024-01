Vaticano, il libro porno del cardinale. "Peni duri in guerra nelle vagine"

Vaticano, il libro pornografico del '98 del cardinale che ha deciso per la benedizione delle coppie gay

Papa Francesco ha dato il via libera alla benedizione delle coppie gay in chiesa. Una decisione che ha diviso ancora di più la Santa Sede, con i conservatori pronti a non obbedire all'indicazione del Pontefice. Ma a dare il benestare a questa svolta epocale nella Chiesa è stato un cardinale, si chiama Victor Manuel Fernandez ed è il custode della Dottrina della fede. Ora spunta - si legge su La Verità - un suo libro, si tratta di un volume del 1998 pubblicato in Argentina, nel quale monsignor Fernandez allude a contatti erotici con Gesù, definisce "insaziabili" le donne, paragona orgasmi ad estasi mistica e cita una lode ad Allah per "i peni duri che fanno la guerra nelle vagine". Il volume si intitola "La pasion mistica. Espiritualidad y sensualidad".

Il prefetto della Dottrina della fede - prosegue La Verità - non lo ha pubblicizzato granché. Ma ora qualcuno ha rispolverato la sua opera, i cui contenuti pruriginosi sono rimbalzati su internet, accolti da un misto tra sconcerto e indignazione. Il libro, recita l'introduzione, "è un invito ad un mondo di amore appassionato", un cammino fatto insieme agli uomini e alle donne "più appassionati della storia per i sentieri sublimi dell'unione mistica". Nel capitolo 4 parla di rapporto con Dio che può incidere positivamente a livello erotico dell'uomo, fino a raggiungere la sua sessualità". Da giovane studioso in Argentina, il porporato descrive l'esperienza di importanti sante alla stregua del godimento sessuale che è anche "religioso".